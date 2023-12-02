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Квартиры в Эритрее

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1 объект найдено
Квартира с террасой в Northen Red Sea Region, Эритрея
Квартира с террасой
Northen Red Sea Region, Эритрея
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Жилой комплекс из новых роскошных вилл в едином архитектурном стиле в окружении красивых гол…
€5,427
в месяц
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Параметры недвижимости в Эритрее

недорогая
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