Долгосрочная аренда домов в Quito Canton, Эквадор

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Кито, Эквадор
Дом 5 комнат
Кито, Эквадор
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 635 м²
Количество этажей 4
Три столетия историиНа главной улице колониального города Кито, известной как улица 7 кресто…
$5,000
в месяц
