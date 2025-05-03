О застройщике

Проект «Цавкисский парк» расположен в охраняемой зоне долины Цавкиси, недалеко от парка Мтацминда, в 7 минутах ходьбы от площади Свободы. На этом этапе таунхаус sq. Цена за метр составляет 1300 долларов, а минимальное пространство начинается от 244 квадратных метров. Проект регулируется условиями зеленой структуры. Для получения подробной информации о проекте, позвоните или напишите нам. Вы также можете оставить нам свой контактный номер. Наш эксперт по продажам свяжется с вами и предоставит вам подробную информацию, которая вам нужна. Сайт: https://tpark.ge

Расположение: https://maps.app.goo.gl/kPzfFuKdvULni9iN6

Кроме того, мы расскажем вам о преимуществах: 1) Этот проект строится в районе долины Цавкис, где уже постоянно проживают 200 семей и поселение премиум-сегмента 2) находится в 7 минутах ходьбы от площади Свободы 3) проект выполнен известной архитектурной компанией "Архитектурная лаборатория" 4) проект включает в себя 1) собственный гараж 2) крытый зимний сад 3) огромную террасу с бассейном на террасе 5) мы подарим новым жителям в подарок: 1) терраса пергола кровельная система 2) кирпичная дома система 3) гаражная система дистанционного открытия.