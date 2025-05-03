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Tsavkisi Park

Грузия, Тбилиси
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2022
На платформе
На платформе
1 год
Языки общения
Языки общения
Русский
О застройщике

Проект «Цавкисский парк» расположен в охраняемой зоне долины Цавкиси, недалеко от парка Мтацминда, в 7 минутах ходьбы от площади Свободы. На этом этапе таунхаус sq. Цена за метр составляет 1300 долларов, а минимальное пространство начинается от 244 квадратных метров. Проект регулируется условиями зеленой структуры. Для получения подробной информации о проекте, позвоните или напишите нам. Вы также можете оставить нам свой контактный номер. Наш эксперт по продажам свяжется с вами и предоставит вам подробную информацию, которая вам нужна. Сайт: https://tpark.ge
Расположение: https://maps.app.goo.gl/kPzfFuKdvULni9iN6
Кроме того, мы расскажем вам о преимуществах: 1) Этот проект строится в районе долины Цавкис, где уже постоянно проживают 200 семей и поселение премиум-сегмента 2) находится в 7 минутах ходьбы от площади Свободы 3) проект выполнен известной архитектурной компанией "Архитектурная лаборатория" 4) проект включает в себя 1) собственный гараж 2) крытый зимний сад 3) огромную террасу с бассейном на террасе 5) мы подарим новым жителям в подарок: 1) терраса пергола кровельная система 2) кирпичная дома система 3) гаражная система дистанционного открытия.

Услуги

Проект «Цавкисский парк» расположен в охраняемой зоне долины Цавкиси, недалеко от парка Мтацминда, в 7 минутах ходьбы от площади Свободы. На этом этапе таунхаус sq. Цена за метр составляет 1300 долларов, а минимальное пространство начинается от 244 квадратных метров. Проект регулируется условиями зеленой структуры. Для получения подробной информации о проекте, позвоните или напишите нам. Вы также можете оставить нам свой контактный номер. Наш эксперт по продажам свяжется с вами и предоставит вам подробную информацию, которая вам нужна. Сайт: https://tpark.ge
Расположение: https://maps.app.goo.gl/kPzfFuKdvULni9iN6
Кроме того, мы расскажем вам о преимуществах: 1) Этот проект строится в районе долины Цавкис, где уже постоянно проживают 200 семей и поселение премиум-сегмента 2) находится в 7 минутах ходьбы от площади Свободы 3) проект выполнен известной архитектурной компанией "Архитектурная лаборатория" 4) проект включает в себя 1) собственный гараж 2) крытый зимний сад 3) огромную террасу с бассейном на террасе 5) мы подарим новым жителям в подарок: 1) терраса пергола кровельная система 2) кирпичная дома система 3) гаражная система дистанционного открытия.

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 16:27
(UTC+4:00, Asia/Tbilisi)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
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