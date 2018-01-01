Наша строительная компания успешно работает на рынке недвижимости с 2013 года. За это время реализовано 11 крупных проектов общей площадью более 48 000 м2. Наши жилые комплексы расположены вблизи Средиземного моря в самых перспективных районах Турции с хорошей инфраструктурой.
Мы строим идеальную недвижимость, отвечающую всем запросам:
Высокое качество строительства — наш приоритет
Мы уделяем особое внимание качеству строительных работ и сейсмоустойчивости конструкций. При строительстве жилых комплексов используются только качественные материалы, инновационные технологии и профессиональное оборудование, что позволяет нам гарантировать долговечность и прочность каждого объекта.
Оформление ВНЖ и Гражданства
Наша компания отображает 100% стоимость в свидетельстве о праве собственности - ТАПУ
Сопровождение сделки
Русскоговорящие менеджеры обеспечат полное сопровождение, от выбора объекта до его регистрации
Online-формат
Мы предоставляем возможность подписания договора в online-формате из любой точки мира
Управляющая компания
Во всех наших проектах предусмотрено наличие собственной управляющей компании
Беспроцентная рассрочка
Мы предлагаем различные варианты оплаты, включая беспроцентную рассрочку до 3х лет
Высокое качество строительства
Наша компания уделяет особое внимание качеству строительных работ и сейсмоустойчивости конструкций
Выгодные инвестиции
Перспектива роста стоимости, возможность получения стабильного дохода через аренду или перепродажу
Гарантия
Строительство наших проектов осуществляется на основе нотариально заверенного договора