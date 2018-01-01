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Serveroğlu Engineering & Construction

Турция, Турция, Анталия, Altıntaş mah., 502 sokak, No: 43, 07112, Aksu/Antalya
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Serveroğlu Engineering & Construction
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2013
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Веб-сайт
Веб-сайт
www.serveroglu.com
О застройщике

Наша строительная компания успешно работает на рынке недвижимости с 2013 года. За это время реализовано 11 крупных проектов общей площадью более 48 000 м2. Наши жилые комплексы расположены вблизи Средиземного моря в самых перспективных районах Турции с хорошей инфраструктурой.

Мы строим идеальную недвижимость, отвечающую всем запросам:

  • квартиры любой площади: от небольших апартаментов до вилл премиум-класса
  • дивиденды от инвестиций на автопилоте за счёт работы управляющей компании
  • гарантия прозрачности и юридическая безопасность сделок

Высокое качество строительства — наш приоритет

Мы уделяем особое внимание качеству строительных работ и сейсмоустойчивости конструкций. При строительстве жилых комплексов используются только качественные материалы, инновационные технологии и профессиональное оборудование, что позволяет нам гарантировать долговечность и прочность каждого объекта.

Услуги

Оформление ВНЖ и Гражданства

Наша компания отображает 100% стоимость в свидетельстве о праве собственности - ТАПУ

Сопровождение сделки

Русскоговорящие менеджеры обеспечат полное сопровождение, от выбора объекта до его регистрации

Online-формат

Мы предоставляем возможность подписания договора в online-формате из любой точки мира

Управляющая компания

Во всех наших проектах предусмотрено наличие собственной управляющей компании

Беспроцентная рассрочка

Мы предлагаем различные варианты оплаты, включая беспроцентную рассрочку до 3х лет

Высокое качество строительства

Наша компания уделяет особое внимание качеству строительных работ и сейсмоустойчивости конструкций

Выгодные инвестиции

Перспектива роста стоимости, возможность получения стабильного дохода через аренду или перепродажу

Гарантия

Строительство наших проектов осуществляется на основе нотариально заверенного договора

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Нашей целью является реализовывать выдающиеся проекты и стремиться строить апартаменты, где почувствуете себя счастливыми и в полной безопасности. 

Главная наша особенность - это то, что мы придаем большое значение экологическим и социальным факторам, качеству строительства, а также профессиональное сопровождение на всех этапах покупки.

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Компания ESLINE придерживается политики использования современного менеджмента, чтобы проявить себя, отдавая предпочтение документированным материалам и качеству исполнения во всех закупочных и инвестиционных проектах.

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Мечта о своем жилье в экологически чистом районе,утопающем в зелени,становится реальностью. Сделайте этот шаг,а мы вам непременно поможем и окажем любую помощь при покупке и следующей адаптации.  Для получения подборки лучших вариантов подходящих для Вашего бюджета,обращайтесь к нашим консультантам.

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