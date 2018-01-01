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PT Lyvin Properties Bali

JALAN BUKIT PERMAI, JIMBARAN, Desa/Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Provinsi Bali, Kode Pos: 80361
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PT Lyvin Properties Bali
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Čeština
Веб-сайт
Веб-сайт
www.asaigroup.co
Наши агенты в Индонезия
Анна Корчагина
Анна Корчагина
2 объекта
Другие застройщики
Aviator
Новостройки 4 Жилая недвижимость 3

Мы начали современное строительство апарт-отеля в Кангу, самом многообещающем месте на острове Бали. В марте 2024 года 19 апартаментов в отеле будут готовы принять гостей. Инвесторы, которые примут участие в проекте, смогут получать $ 2500 – 4000 в месяц от арендаторов для каждой квартиры.

 

Современная квартира

Площадь: 32 – 50м2

Спальня, гостиная, кухня, ванная комната, мебель, бытовая техника, телевизор набор, посуда и постельное белье. Готов к заселению.

Green Hills inc
Samahita Group
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Наша компания специализируется на строительстве и менеджменте курортной недвижимости премиум класса: 5* отели, инвестиционная недвижимость, жилые комплексы вилл и апартаментов. Оригинальные архитектурные концепты, самобытный стиль и высококлассный сервис - вот, что делает нас одними из лидеров отрасли. Компания Samahita Group первой разработала систему умного дома на острове Бали и объединила ее в одном приложении с инвестиционной частью, благодаря чему каждый инвестор может управлять своей недвижимостью и доходом из любой точки мира.

Ilot Property Baly
Новостройки 2 Жилая недвижимость 2

С 1991 года мы помогаем международным инвесторам строить на Бали виллы по самым высоким стандартам качества.

С Ilot Property Bali вам не придется ни о чем беспокоиться – наша команда позаботится обо всех циклах инвестирования в недвижимость: от приобретения земельного участка до строительства виллы и управления.

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