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Oasis Development Group

Таиланд, Си Сунтон
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2024
На платформе
На платформе
4 месяца
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
oasisvilla.pro/
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О застройщике

Строительная компания. Осуществляет строительство в сфере жилой недвижимости. Проект частных вилл с бассейном на Пхукете, рядом с пляжем БангТао.

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 20:00
(UTC+7:00, Asia/Bangkok)
Понедельник
10:00 - 18:00
Вторник
10:00 - 18:00
Среда
10:00 - 18:00
Четверг
10:00 - 18:00
Пятница
10:00 - 18:00
Суббота
10:00 - 18:00
Воскресенье
10:00 - 18:00
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