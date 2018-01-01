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Level Phuket Co., Ltd

Таиланд, Пхукет
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Level Phuket Co., Ltd
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2021
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
bellevue-lagoon-phuket.com
О застройщике

Level Phuket Co., Ltd - компания занимается продажей элитной недвижимости в Тайланде.

Услуги

Подбор недвижимости

Ипотека

Сопровождение сделки под ключ

Наши агенты в Таиланде
Миронов Артем
Миронов Артем
Другие застройщики
Wing Samui Condo

Wing Property — ведущий застройщик Таиланда, ранее известный как Project Pacific Development. Компания ведет успешную работу с 1998 года благодаря впечатляющему портфолио из более чем 20 завершенных проектов: жилых и гостиничных комплексов, а также правительственных проектов по всей провинции Сураттхани. Добившись отличной репутации и высокого качества исполнения, в 2015 году председатель Wing Property Ltd. был назначен заместителем мэра острова Самуй. Мы стараемся выйти за рамки личного успеха и постоянно улучшаем качество жизни местного населения, сохраняя красоту окружающей природы. Наша работа строится на принципе «развитие для улучшения жизни». Наши объекты недвижимости отличаются прекрасным расположением, тщательным проектированием и отменным качеством. Мы также предоставляем комплексные услуги, в том числе управление арендой для обеспечения высокой доходности от аренды для наших клиентов-инвесторов. Мы внедряем инновации и развиваем свои уникальные, первоклассные и экологичные проекты, чтобы удовлетворить все потребности наших клиентов.

Progressive Estate
Utopia Corporation

Utopia Corporation — первая компания-застройщик элитной недвижимости на Пхукете. Все наши проекты нацелены на будущее, и мы успешно построили первые тематические кондоминиумы и дома на острове. Сейчас мы работаем над созданием роскошного бутик-отеля совместно с Тонино Ламборджини — знаменитым итальянским производителем автомобилей класса люкс.

Layan Green Park

Реализация амбициозного проекта Layan Green Park требует сплоченной работы нескольких опытных команд, которые отвечают за весь цикл строительства.

Архитектура и дизайн

Компания RDM спроектировала более 100 объектов недвижимости в Таиланде, включая комплексы вилл, отели и кондоминиумы. Задачи для Layan Green Park: архитектурный, интерьерный, ландшафтный и инженерный дизайн.

Главный подрядчик

SPS - компания с 20-летним опытом на рынке Таиланда, построила более 18 объектов недвижимости. Главный подрядчик, который занимается комплексной застройкой проекта Layan Green Park, начиная с разработки котлована и заканчивая черновыми и отделочными работами.

Главный подрядчик по инженерным сетям

MEW ENGINEERING SYSTEM - Главный подрядчик по инженерным сетям. Компания основана в 2002 года и за это время заслужила высокую репутацию на рынке Таиланда. MEW специализируется на выполнении проектных и монтажных работ в кондоминиумах и отелях 4*-5*, в том числе мировых брендов. Основной перечень выполняемых работ в Layan Green Park: электроснабжение, водоснабжение и водоотведение, пожарно-охранные системы.

Siam Oriental Condos

Сиам Ориентал - один из крупнейших финских застройщиков на рынке недвижимости в Таиланде, начиная с 2004 года. Все проекты, застройщик строит на Пратамнаке. Холм Пратамнак - тихое, спокойное, а главное безопасное и самое зеленое место в городе. Находящиеся в нескольких минутах ходьбы до центра города или до пляжа. Район Пратамнак считается одним из наиболее престижных и дорогих районов, находящийся в южной части Паттайи. Имеет удачное распопожение, между Центральной Патайей и Джомтьеном, и соответственно от сюда можно быстро добраться, как до одного, так и до другого места. Холм Пратамнак пользуется наибольшей популярностью, потому что именно здесь, мы можем найти обилие достопримечательных мест, утопающих в зелени, самые чистые пляжи, отсутствие безумного количества человек и транспорта, оживленной дороги, рядом с побережьем, по сравнению с Джомтьеном и Центральной частью Паттайи. Так же на Пратамнаке находятся яхт-клуб, гольф клуб, резиденция принцессы и три главные достопримечательности курорта - Смотровая площадка, Биг Будда, Китайский храм. До них можно дойти пешком минут за 15. А за полчаса - до пирса Бали Хай и Волкин Стрит. На пути к статуе Золотого Будды, можно посетить уютный сад с китайскими статуями, храм. Малолюдное место с обилием статуй и двумя прудами, заселенными маленькими карпами. У подножья холма с противоположной стороны Пратамнака начинается подъем к другой популярной достопримечательности - главной обзорной площадке и самой высокой точке Паттайи - Вью-пойнт. Пратамнак является относительно спокойным, тихим, чистым и зеленым местом Паттайи без дискотек и клубов, но тем не менее можете быстро попасть на Walking Street. При этом, на Пратамнаке есть абсолютно всё, что нужно для жизни, пляжи, рестораны, супермаркеты, рынки, массажные салоны, спа и многое другое.

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