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ООО «DREAM CONSTRUCTION»

Адрес: г.Ташкент, Мирабадский р-н, ул.Ойбека, 38А
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ООО «DREAM CONSTRUCTION»
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Застройщик
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Русский
О застройщике

Квартиры в ЖК IPAK YO'LI расположенный вблизи метро БУЮК ИПАК ЙУЛИ по адресу проспект Мирзо Улугбека 42.

Комплекс состоит из 12-ти этажей, где на первом этаже имеются нежилые коммерческие объекты с гостевыми авто-стоянками.

Территория этого комплекса, которая охраняется 24 часа в сутки

Верхние этажи - квартиры с широкими террасами и панорамными видами в дополнительном этаже.

Имеется подземная парковка в -2 этажа. А над ними закрытая(car free) детская площадка с зелёными зонами для отдыха.
 

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Многоквартирный жилой дом ЖК "IPAK YO'LI"
Многоквартирный жилой дом ЖК "IPAK YO'LI"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Застройщик: IPAK YO'LI
Наш проект "Ipak Yo’li" общей площадью 2,3 га состоит из 5 блоков, состоящих из 12-этажных зданий: - Квартиры общей площадью от 32,3 м2 до 80 м2; - Балконы с открытой террасой от 3,8 м2 до 10 м2; - Квартиры с собственным двором на крыше; - Двор с детской площадкой и эко-зоной; - Удобное расположение в центре города; - 2-этажная автостоянка; - Охраняемая безопасная зона 24/7
Наши агенты в Узбекистан
Anvarjon Abdualimov
Anvarjon Abdualimov
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UPM

Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.

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