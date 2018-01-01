О застройщике

Квартиры в ЖК IPAK YO'LI расположенный вблизи метро БУЮК ИПАК ЙУЛИ по адресу проспект Мирзо Улугбека 42.

Комплекс состоит из 12-ти этажей, где на первом этаже имеются нежилые коммерческие объекты с гостевыми авто-стоянками.

Территория этого комплекса, которая охраняется 24 часа в сутки

Верхние этажи - квартиры с широкими террасами и панорамными видами в дополнительном этаже.

Имеется подземная парковка в -2 этажа. А над ними закрытая(car free) детская площадка с зелёными зонами для отдыха.

