Hubloc

Epidavrou 14 4040 limassol cyprus
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
2004
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
English
Веб-сайт
www.hubloc .com.cy
О застройщике

Hubloc - это компания по развитию недвижимости, которая имеет прочную репутацию для предоставления качественного обслуживания на тимере и по конкурентоспособной цене.

Мы гордимся тем, что имеем опыт во всех аспектах развития собственности, и это в сочетании с нашими обширными знаниями.

Наши партнеры по проекту - это широкое сообщество профессионалов, работающих вместе с нами, чтобы своевременно и с минимальным бюджетом предоставлять качественные проекты.

Благодаря нашему опыту мы установили отношения с большинством поставщиков и фирм-подрядчиков.

Мы осуществляем целый ряд проектов для широкого круга клиентов - от небольших частных разработок до крупных проектов управления.

Услуги

- Развитие собственности

- Услуги по недвижимости

- Реновация

Поверните ключевые контракты

- Инвестиции

Время работы
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
Demetris Kyprianou
Demetra Georgiadou
