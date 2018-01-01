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"GREAT HOUSE PREMIUM CLASS" MCHJ

BUXORO VILOYATI, BUXORO SHAHRI, M.KARIMOV KO'CHASI 120/1-UY
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"GREAT HOUSE PREMIUM CLASS" MCHJ
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Многоквартирный жилой дом ЖК "ЦЕНТР"
Многоквартирный жилой дом ЖК "ЦЕНТР"
город Бухара, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: "GREAT HOUSE PREMIUM CLASS" MCHJ
Новый жилой комплекс Бизнес-класса "ЦЕНТР" был построен в центре города Бухары.  Жилой комплекс ЖК ЦЕНТР от компании Great House имеет следующие преимущества: Инновационный архитектурный дизайн жилых зданий; Частный детский сад и магазины на территории комплекса; Комплекс имеет развитую инфраструктуру и удобное расположение; Автостоянки с современной системой охраны; Территория комплекса охраняется 24/7; Безопасные детские игровые площадки. Адрес: город Бухара улица  М.Каримов  120/1дом
Наши агенты в Узбекистан
Азимжон Муратов
Азимжон Муратов
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UPM

Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.

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