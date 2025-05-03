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Basic Apartment

Турция, Оба
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2006
На платформе
На платформе
2 года 9 месяцев
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
basicapartment.com/en
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О застройщике

Компания Basic Alanya работает на рынке недвижимости с 2006 года. Деятельность компании сосредоточена на 3 основных направлениях: строительство малоэтажных жилых комплексов, оказание риэлторских услуг на территории Турции и в странах Европы, а так же полное сопровождение после заключения сделки и консультация по всем вопросам связанным с получением гражданства и оформлением ВНЖ. 
Basic Alanya предлагает комплексные консультации, уделяя особое внимание широкому спектру вариантов недвижимости, предоставляя консультации покупателям и продавцам, что позволяет сделать правильный выбор. Так же мы предоставляем услуги по управлению недвижимостью и предлагаем Вам широкий спектр объектов от жилой до коммерческой недвижимости в самых захватывающих уголках Турецкой Ривьеры. 
Basic Alanya - это лицензированный агент по недвижимости, который поможет вам достичь ваших инвестиционных целей.

Услуги

  1. Команда Basic Alanya более 15 лет работает на рынке недвижимости Турции.

    Наш основной принцип - это честность в отношениях с клиентами и полная прозрачность сделок. 

    Мы не просто продаем недвижимость!

    Обратившись к нам, вы получаете подробнейшую консультацию перед покупкой и сопровождение сделки на всех ее этапах, начиная от выбора объекта и заканчивая оформлением недвижимости в собственность.

    Нет проблем которые мы не смогли бы решить!

    Мы оказываем поддержку 24/7. Если вы оказались в затруднительной ситуации или перед вами встал казалось бы неразрешимый вопрос - просто позвоните нам!

  2. В Basic Apartment мы создали систему, в которой все ваши счета оплачиваются своевременно, а вы можете отслеживать каждый из них через Интернет.

    Когда вы покупаете недвижимость у нас, вы становитесь членом удобной онлайн платежной системы Basic apartment.

    Каждая транзакция, отправляется вам на Email.

  3. Мы предоставляем групповой и частный трансферы из аэропорта / в аэропорт.

    Удобный и безопасный трансфер из аэропорта, комфортабельные транспортные средства с профессиональной командой.

    Воспользовавшись нашим трансфером, вы можете получить профессиональную поддержку и у вас не возникнут проблемы с поездкой.

    Bizim transfer позволяет вам приехать в Аланью, Анталью или планировать свое путешествие между разными точками. Нашими наиболее распространенными услугами являются трансфер из аэропорта Газипаша или аэропорта Анталии и обратно.

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 15:25
(UTC+3:00, Europe/Minsk)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
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