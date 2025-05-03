Команда Basic Alanya более 15 лет работает на рынке недвижимости Турции.

Наш основной принцип - это честность в отношениях с клиентами и полная прозрачность сделок.

Мы не просто продаем недвижимость!

Обратившись к нам, вы получаете подробнейшую консультацию перед покупкой и сопровождение сделки на всех ее этапах, начиная от выбора объекта и заканчивая оформлением недвижимости в собственность.

Нет проблем которые мы не смогли бы решить!

Мы оказываем поддержку 24/7. Если вы оказались в затруднительной ситуации или перед вами встал казалось бы неразрешимый вопрос - просто позвоните нам!