Компания Basic Alanya работает на рынке недвижимости с 2006 года. Деятельность компании сосредоточена на 3 основных направлениях: строительство малоэтажных жилых комплексов, оказание риэлторских услуг на территории Турции и в странах Европы, а так же полное сопровождение после заключения сделки и консультация по всем вопросам связанным с получением гражданства и оформлением ВНЖ.
Basic Alanya предлагает комплексные консультации, уделяя особое внимание широкому спектру вариантов недвижимости, предоставляя консультации покупателям и продавцам, что позволяет сделать правильный выбор. Так же мы предоставляем услуги по управлению недвижимостью и предлагаем Вам широкий спектр объектов от жилой до коммерческой недвижимости в самых захватывающих уголках Турецкой Ривьеры.
Basic Alanya - это лицензированный агент по недвижимости, который поможет вам достичь ваших инвестиционных целей.
Команда Basic Alanya более 15 лет работает на рынке недвижимости Турции.
Наш основной принцип - это честность в отношениях с клиентами и полная прозрачность сделок.
Мы не просто продаем недвижимость!
Обратившись к нам, вы получаете подробнейшую консультацию перед покупкой и сопровождение сделки на всех ее этапах, начиная от выбора объекта и заканчивая оформлением недвижимости в собственность.
Нет проблем которые мы не смогли бы решить!
Мы оказываем поддержку 24/7. Если вы оказались в затруднительной ситуации или перед вами встал казалось бы неразрешимый вопрос - просто позвоните нам!
В Basic Apartment мы создали систему, в которой все ваши счета оплачиваются своевременно, а вы можете отслеживать каждый из них через Интернет.
Когда вы покупаете недвижимость у нас, вы становитесь членом удобной онлайн платежной системы Basic apartment.
Каждая транзакция, отправляется вам на Email.
Мы предоставляем групповой и частный трансферы из аэропорта / в аэропорт.
Удобный и безопасный трансфер из аэропорта, комфортабельные транспортные средства с профессиональной командой.
Воспользовавшись нашим трансфером, вы можете получить профессиональную поддержку и у вас не возникнут проблемы с поездкой.
Bizim transfer позволяет вам приехать в Аланью, Анталью или планировать свое путешествие между разными точками. Нашими наиболее распространенными услугами являются трансфер из аэропорта Газипаша или аэропорта Анталии и обратно.