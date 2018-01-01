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ALFA GROUP

zubalashvili 37
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ALFA GROUP
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Языки общения
Языки общения
Русский
Наши агенты в Грузии
Максим Харевич
Максим Харевич
1 объект
Другие застройщики
Real Palace

Black Sea Towers - новый высотный жилой комплекс премиум-класса в центре делового Батуми. Комплекс расположен недалеко от моря на Аллее Героев напротив стадиона UEFA. Отсюда открываются замечательные панорамные виды на город, горы и море. Застройщиком и девелопером проекта является компания Real Palace. Black Sea Towers имеет современную архитектуру и классические формы, состоит из двух высотных домов по 40 этажей каждый, в которых покупателям предлагаются 557 квартир различного формата площадью от 29 до 97 кв. м.

BATUMI VIEW APARTMENTS
Новостройки 1 Жилая недвижимость 4

История инвестиционной компании ООО "Recan Group Georgia" на территории Грузии начинается с 2014 года.

Компания находиться во владении брендированной сети компании Rekan Group и Hawkary Group. Основная деятельность компании строительство жилых и торговых комплексов. Фундаментальными факторами успешной деятельности нашей компании является использование в строительстве только проверенных европейских технологий и добротных сертифицированных материалов, верные стратегические решения, эффективный менеджмент и защита интересов покупателей.

Наша цель – создать для вас и для вашей семьи максимально комфортные условия для жизни , мы стремимся быть связанными с высокими стандартами строительства и внести весомый вклад в развитие инфраструктуры города.

Georgian Group
Жилая недвижимость 6

ЭЛИТНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ БАТУМИ

СЧАСТЛИВ ТОТ, КТО СЧАСТЛИВ У СЕБЯ ДОМА

Новый элитный жилой комплекс LemonGarden сочетает в себе качественное жилье, транспортную доступность и спокойствие окружающей природы.

LemonGarden Residence&Spa расположен в экологически чистом районе Нового бульвара. Комплекс находится в 400 метрах от моря, в шаговой доступности до торговых и развлекательных центров. 

Высококачественные апартаменты, набор премиум услуг, экологичность местности и транспортная доступность – основные преимущества проекта. Это лучшая новостройка Батуми для людей, ценящих жизнь вдали от суеты туристического центра, но которым важны все возможности активного времяпрепровождения.

Seashell
Новостройки 1 Жилая недвижимость 3

Проект SeaShell реализуется молодой и амбициозной компанией Batumi Gold, объединяющей профессионалов из Европы с многолетним опытом. Мы используем свои лучшие знания и опыт для создания вилл высочайшего уровня качества. Объект создается по европейским стандартам и технологиям лучшими специалистами из Германии, Литвы, Украины и Беларуси. Наша цель – привнести инновации на рынок недвижимости Грузии и продемонстрировать конкурентам, что места для отдыха и жизни премиум класса здесь также востребованы и имеют большой инвестиционный потенциал.

Like House
Жилая недвижимость 2

За 15 лет деятельности компании Like House возведено более 248 500 квадратных метров жилого фонда в Батуми. На счету компании 12 завершенных проектов и 1 на стадии строительства.

Компания Like House осуществляет полный комплекс строительно-монтажных работ по возведению зданий и сооружений, задавая тренды в архитектуре, дизайне и технологиях строительства.

Наша цель:

Создать идеальное пространство для жизни, которое отвечает ценностям наших покупателей. Главные из них: безопасность, удобство, экологичность и долговечность

На сегодня холдинг насчитывает 7 компаний смежных направлений деятельности и 250 действующих сотрудников, что делает его одним из крупнейших застройщиков Аджарии.

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