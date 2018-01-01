История инвестиционной компании ООО "Recan Group Georgia" на территории Грузии начинается с 2014 года.

Компания находиться во владении брендированной сети компании Rekan Group и Hawkary Group. Основная деятельность компании строительство жилых и торговых комплексов. Фундаментальными факторами успешной деятельности нашей компании является использование в строительстве только проверенных европейских технологий и добротных сертифицированных материалов, верные стратегические решения, эффективный менеджмент и защита интересов покупателей.

Наша цель – создать для вас и для вашей семьи максимально комфортные условия для жизни , мы стремимся быть связанными с высокими стандартами строительства и внести весомый вклад в развитие инфраструктуры города.