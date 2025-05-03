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Adriastar MNE

Черногория, Мельине
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2006
На платформе
На платформе
9 месяцев
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Français
Веб-сайт
Веб-сайт
astar-montenegro.com
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О застройщике

Адриастар Монтенегро — надежный застройщик с более чем 20-летним опытом и впечатляющим портфолио недвижимости. В Adriastar найдется дом для каждого.

Наша миссия

Предоставление качественных домов в Черногории по доступным ценам инвесторам в недвижимость за рубежом. В Adriastar мы используем качественные материалы, внедряем новейшие технологии и привлекаем квалифицированных специалистов, чтобы наша недвижимость соответствовала ожиданиям наших клиентов. Будь то инвестиции, второй дом или жилье для пенсионеров. Все наши взаимодействия с клиентами — это возможность произвести впечатление и установить отношения, которые приводят к нашему долголетию и репутации. Это ясно демонстрирует наш потенциал будущим клиентам, давая им уверенность и безопасность при выборе дома за границей.

Услуги

Качество и усиление; Ценность

Построенные с использованием материалов высочайшего качества и предлагающие превосходное соотношение цены и качества, мы предлагаем превосходный выбор уже завершенных, строящихся и планируемых объектов недвижимости. Помимо качества и стоимости, Adriastar также обеспечивает инвесторам в недвижимость безопасность. Adriastar опирается на значительные финансовые ресурсы, что дает инвесторам в недвижимость уверенность в том, что их инвестиции находятся в надежных и надежных руках. По всем этим причинам Adriastar является лучшим выбором для покупателей недвижимости в Великобритании, Европе, США и за их пределами.

Наши проекты:

Резиденции Борети, Будва

A Star Marina, Мельине, HN

A Star Bay, Прчань, Котор

A Star Serenity, Кумбор, HN

Время работы
Открыто сейчас
Сейчас в компании: 15:59
(UTC+3:00, Asia/Famagusta)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
09:00 - 18:00
Воскресенье
09:00 - 18:00
Наши агенты в Черногории
Анна Ковалева
Анна Ковалева
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