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Виллы с видом на море в Zygi, Кипр

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Зиги, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Зиги, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 180 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€1,20 млн

Параметры недвижимости в Zygi, Кипр

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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