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Виллы в Pano Akourdaleia, Кипр

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1 объект найдено
Вилла 5 спален в Pano Akourdaleia, Кипр
Вилла 5 спален
Pano Akourdaleia, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 332 м²
Presenting a distinctive bungalow set on a generous 16,700 square meter plot, surrounded by …
€1,59 млн

Параметры недвижимости в Pano Akourdaleia, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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