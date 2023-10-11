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Жильё с бассейном в Mosfiloti, Кипр

1 объект найдено
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings в Мосфилоти, Кипр
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings
Мосфилоти, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 500 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из одной спальной…
€1,000,000

Параметры недвижимости в Mosfiloti, Кипр

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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