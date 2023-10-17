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Коттеджи в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр

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2 объекта найдено
Коттедж 6 комнат с furnishings в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Коттедж 6 комнат с furnishings
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 6
Площадь 310 м²
Количество этажей 3
Продается 0-этажный коттедж площадью 310 кв.м В Лимассоле. У объекта есть камин. Недвижимост…
€450,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Коттедж 3 спальни с furnishings
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 144 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 144 кв.м В Лимассоле. Коттедж состоит из 3 спальных ком…
€390,000

Параметры недвижимости в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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