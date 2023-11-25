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Земельные участки в Menogeia, Кипр

3 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Menogeia, Кипр
Земельные участки 1 комната
Menogeia, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 12710 кв.м. В Ларнаке
€112,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings в Menogeia, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Menogeia, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 8160 кв.м. В Ларнаке
€320,000
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings в Menogeia, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Menogeia, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 19399 кв.м. В Ларнаке
€109,500
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Realting.com
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