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Виллы с видом на море в Ларнака, Кипр

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2 объекта найдено
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море, с бытовой техникой в Ларнака, Кипр
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море, с бытовой техникой
Ларнака, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 273 м²
Количество этажей 2
Представляем Вашему вниманию уникальный элитный проект HEAVEN'S HILL VILLAGE который располо…
€680,575
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Ларнака, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Ларнака, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 225 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж с…
€850,000

Параметры недвижимости в Ларнака, Кипр

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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