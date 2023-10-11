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Виллы с видом на море в koinoteta mones lemesou, Кипр

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Мони, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Мони, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 230 кв.м В Лимассоле. Вилла состоит из 4 спальных комнат,…
€900,000

Параметры недвижимости в koinoteta mones lemesou, Кипр

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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