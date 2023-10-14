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Таунхаусы с бассейном в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр

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1 объект найдено
Таунхаус 4 спальни с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Таунхаус 4 спальни с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 375 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 375 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
€1,15 млн

Параметры недвижимости в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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