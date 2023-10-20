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Земельные участки в Delikipos, Кипр

12 объектов найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Delikipos, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Delikipos, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 14995 кв.м. В Ларнаке
€98,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Delikipos, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Delikipos, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1301 кв.м. В Ларнаке
€120,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Delikipos, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Delikipos, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1612 кв.м. В Ларнаке
€75,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Delikipos, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Delikipos, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1600 кв.м. В Ларнаке
€115,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Delikipos, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Delikipos, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2370 кв.м. В Ларнаке
€92,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Delikipos, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Delikipos, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1600 кв.м. В Ларнаке
€125,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Delikipos, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Delikipos, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1541 кв.м. В Ларнаке
€81,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Delikipos, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Delikipos, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1301 кв.м. В Ларнаке
€81,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Delikipos, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Delikipos, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1394 кв.м. В Ларнаке
€130,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Delikipos, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Delikipos, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1840 кв.м. В Ларнаке
€109,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Delikipos, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Delikipos, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1871 кв.м. В Ларнаке
€100,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Delikipos, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Delikipos, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1840 кв.м. В Ларнаке
€109,000
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