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Коммерческая недвижимость в медье Тольна, Венгрия

Szekszardi jaras
9
Paksi jaras
8
Сексард
8
Пакш
6
Dombovari jaras
3
Bonyhadi jaras
2
Tamasi jaras
2
Боньхад
2
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24 объекта найдено
Коммерческая в Хёдьес, Венгрия
Коммерческая
Хёдьес, Венгрия
1 070 м²
€ 169,986
Инвестиционная в Пакш, Венгрия
Инвестиционная
Пакш, Венгрия
800 м²
€ 1,062,410
Коммерческая в Домбовар, Венгрия
Коммерческая
Домбовар, Венгрия
779 м²
€ 1,059,754
Коммерческая в Kaposszekcso, Венгрия
Коммерческая
Kaposszekcso, Венгрия
650 м²
€ 163,346
Коммерческая в Бёльчке, Венгрия
Коммерческая
Бёльчке, Венгрия
1 000 м²
€ 398,404
Коммерческая в Szekszardi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekszardi jaras, Венгрия
318 м²
€ 358,563
Инвестиционная в Пакш, Венгрия
Инвестиционная
Пакш, Венгрия
90 м²
€ 1,301,452
Коммерческая в Szekszardi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekszardi jaras, Венгрия
18 м²
€ 15,671
Коммерческая в Дьенк, Венгрия
Коммерческая
Дьенк, Венгрия
39 м²
€ 13,811
Коммерческая в Боньхад, Венгрия
Коммерческая
Боньхад, Венгрия
1 188 м²
€ 318,723
Коммерческая в Szekszardi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekszardi jaras, Венгрия
220 м²
€ 112,881
Коммерческая в Szekszardi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekszardi jaras, Венгрия
15 м²
€ 7,437
Коммерческая в Батасек, Венгрия
Коммерческая
Батасек, Венгрия
140 м²
€ 87,649
Коммерческая в Szekszardi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekszardi jaras, Венгрия
57 м²
€ 46,454
Коммерческая в Пакш, Венгрия
Коммерческая
Пакш, Венгрия
904 м²
€ 19,920
Коммерческая в Kaposszekcso, Венгрия
Коммерческая
Kaposszekcso, Венгрия
4 200 м²
€ 199,202
Коммерческая в Пакш, Венгрия
Коммерческая
Пакш, Венгрия
4 552 м²
€ 39,575
Коммерческая в Пакш, Венгрия
Коммерческая
Пакш, Венгрия
100 м²
€ 172,376
Коммерческая в Szekszardi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekszardi jaras, Венгрия
524 м²
€ 106,241
Коммерческая в Szekszardi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekszardi jaras, Венгрия
2 606 м²
€ 14,608
Коммерческая в Szekszardi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekszardi jaras, Венгрия
81 м²
€ 63,745
Коммерческая в Пакш, Венгрия
Коммерческая
Пакш, Венгрия
210 м²
€ 305,443
Коммерческая в Боньхад, Венгрия
Коммерческая
Боньхад, Венгрия
3 000 м²
€ 1,200,000
Коммерческая в Дунафёльдвар, Венгрия
Коммерческая
Дунафёльдвар, Венгрия
370 м²
€ 177,954
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