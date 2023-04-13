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Купить коммерческую недвижимость в Южно-Задунайский край, Венгрия

Bonyhadi jaras
2
Kozarmisleny
2
Tabi jaras
2
Tamasi jaras
2
Боньхад
2
Чургоский яраш
2
Шиклош
2
Balatonlelle
1
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106 объектов найдено
Коммерческаяв Хёдьес, Венгрия
Коммерческая
Хёдьес, Венгрия
1 070 м²
€ 168,968
Инвестиционнаяв Пакш, Венгрия
Инвестиционная
Пакш, Венгрия
800 м²
€ 1,056,047
Коммерческаяв Андоч, Венгрия
Коммерческая
Андоч, Венгрия
120 м²
€ 572,906
Коммерческаяв Ordacsehi, Венгрия
Коммерческая
Ordacsehi, Венгрия
1 000 м²
€ 366,976
Коммерческаяв Сигетвар, Венгрия
Коммерческая
Сигетвар, Венгрия
300 м²
€ 126,726
Коммерческаяв Марцали, Венгрия
Коммерческая
Марцали, Венгрия
22 м²
€ 28,777
Коммерческаяв Шиклош, Венгрия
Коммерческая
Шиклош, Венгрия
388 м²
€ 264,012
Коммерческаяв Кёрёшхедь, Венгрия
Коммерческая
Кёрёшхедь, Венгрия
70 м²
€ 142,302
Коммерческаяв Шелье, Венгрия
Коммерческая
Шелье, Венгрия
656 м²
€ 448,820
Коммерческаяв Pecsi jaras, Венгрия
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
24 м²
€ 0
Коммерческаяв Pecsi jaras, Венгрия
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
42 м²
€ 102,701
Коммерческаяв Домбовар, Венгрия
Коммерческая
Домбовар, Венгрия
779 м²
€ 1,053,407
Коммерческаяв Balatonmariafuerdo, Венгрия
Коммерческая
Balatonmariafuerdo, Венгрия
511 м²
€ 789,395
Коммерческаяв Шиофок, Венгрия
Коммерческая
Шиофок, Венгрия
1 000 м²
€ 924,041
Коммерческаяв Pecsi jaras, Венгрия
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
58 м²
€ 211,209
Коммерческаяв Kaposszekcso, Венгрия
Коммерческая
Kaposszekcso, Венгрия
650 м²
€ 162,367
Коммерческаяв Шиофок, Венгрия
Коммерческая
Шиофок, Венгрия
390 м²
€ 950,443
Коммерческаяв Бёльчке, Венгрия
Коммерческая
Бёльчке, Венгрия
1 000 м²
€ 396,018
Коммерческаяв Кёрёшхедь, Венгрия
Коммерческая
Кёрёшхедь, Венгрия
700 м²
€ 737,649
КОММЕРЧЕСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ ДЛЯ ПРОДАЖИ 1 час езды от Будапешта в Балатоне, в ОТЛИЧНОМ СОСТОЯ…
Коммерческаяв Szekszardi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekszardi jaras, Венгрия
318 м²
€ 356,416
Коммерческаяв Балатонсентдьёрдь, Венгрия
Коммерческая
Балатонсентдьёрдь, Венгрия
45 м²
€ 289,093
Инвестиционнаяв Пакш, Венгрия
Инвестиционная
Пакш, Венгрия
90 м²
€ 1,293,658
Коммерческая 21 ваннаяв Балатонсемеш, Венгрия
Коммерческая 21 ванная
Балатонсемеш, Венгрия
21 ванных комнат 600 м²
€ 1,634,233
Коммерческаяв Pecsi jaras, Венгрия
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
116 м²
€ 369,590
Коммерческаяв Porrogszentpal, Венгрия
Коммерческая
Porrogszentpal, Венгрия
100 м²
€ 40,922
Коммерческаяв Pecsi jaras, Венгрия
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
33 м²
€ 44,856
Коммерческаяв Pecsi jaras, Венгрия
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
13 м²
€ 15,814
Коммерческаяв Szekszardi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekszardi jaras, Венгрия
18 м²
€ 15,577
Коммерческаяв Pecsi jaras, Венгрия
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
120 м²
€ 275,500
Коммерческаяв Szolad, Венгрия
Коммерческая
Szolad, Венгрия
480 м²
€ 1,170,180

Параметры недвижимости в Южно-Задунайский край, Венгрия

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