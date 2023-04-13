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Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Шомодь
Купить коммерческую недвижимость в медье Шомодь, Венгрия
Siofoki jaras
21
Шиофок
8
Fonyodi jaras
7
Marcali jaras
6
Tabi jaras
2
Чургоский яраш
2
Balatonlelle
1
Kaposvari jaras
1
Балатонглар
1
Капошвар
1
Марцали
1
Чурго
1
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39 объектов найдено
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Коммерческая
Андоч, Венгрия
120 м²
€ 572,906
Коммерческая
Ordacsehi, Венгрия
1 000 м²
€ 371,249
Коммерческая
Марцали, Венгрия
22 м²
€ 28,777
Коммерческая
Кёрёшхедь, Венгрия
70 м²
€ 142,302
Коммерческая
Balatonmariafuerdo, Венгрия
511 м²
€ 798,586
Коммерческая
Шиофок, Венгрия
1 000 м²
€ 934,799
Коммерческая
Шиофок, Венгрия
390 м²
€ 961,508
Коммерческая
Кёрёшхедь, Венгрия
700 м²
€ 737,649
КОММЕРЧЕСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ ДЛЯ ПРОДАЖИ 1 час езды от Будапешта в Балатоне, в ОТЛИЧНОМ СОСТОЯ…
Коммерческая
Балатонсентдьёрдь, Венгрия
45 м²
€ 292,459
Коммерческая 21 ванная
Балатонсемеш, Венгрия
21 ванных комнат
600 м²
€ 1,653,259
Коммерческая
Porrogszentpal, Венгрия
100 м²
€ 41,398
Коммерческая
Szolad, Венгрия
480 м²
€ 1,183,803
Коммерческая
Кёрёшхедь, Венгрия
98 м²
€ 105,766
Коммерческая
Somogytur, Венгрия
350 м²
€ 227,023
Коммерческая
Балатонглар, Венгрия
661 м²
€ 1,053,407
Коммерческая
Кёрёшхедь, Венгрия
650 м²
€ 527,760
Коммерческая
Шиофок, Венгрия
75 м²
€ 208,327
Коммерческая
Somogytur, Венгрия
4 055 м²
€ 26,441
Коммерческая 1 ванная
Kaposvari jaras, Венгрия
1 ванных комнат
1 690 м²
€ 1,500,000
Коммерческая
Balatonfenyves, Венгрия
430 м²
€ 691,751
Коммерческая
Шиофок, Венгрия
1 100 м²
€ 934,799
Коммерческая
Libickozma, Венгрия
1 100 м²
€ 580,826
Коммерческая 10 ванных
Шиофок, Венгрия
10 ванных комнат
468 м²
€ 1,172,505
Коммерческая
Шиофок, Венгрия
1 084 м²
€ 1,468,970
Коммерческая
Шиофок, Венгрия
320 м²
€ 153,127
Инвестиционная
Balatonfenyves, Венгрия
440 м²
€ 1,041,634
Коммерческая
Кёрёшхедь, Венгрия
604 м²
€ 641,005
Коммерческая 1 ванная
Кёрёшхедь, Венгрия
1 ванных комнат
6 000 м²
€ 300,000
Коммерческая 1 ванная
Чурго, Венгрия
1 ванных комнат
155 м²
€ 100,000
Коммерческая 1 ванная
Balatonlelle, Венгрия
1 ванных комнат
470 м²
€ 1,188,053
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Параметры недвижимости в медье Шомодь, Венгрия
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