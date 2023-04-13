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Купить коммерческую недвижимость в медье Шомодь, Венгрия

Siofoki jaras
21
Шиофок
8
Fonyodi jaras
7
Marcali jaras
6
Tabi jaras
2
Чургоский яраш
2
Balatonlelle
1
Kaposvari jaras
1
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39 объектов найдено
Коммерческаяв Андоч, Венгрия
Коммерческая
Андоч, Венгрия
120 м²
€ 572,906
Коммерческаяв Ordacsehi, Венгрия
Коммерческая
Ordacsehi, Венгрия
1 000 м²
€ 371,249
Коммерческаяв Марцали, Венгрия
Коммерческая
Марцали, Венгрия
22 м²
€ 28,777
Коммерческаяв Кёрёшхедь, Венгрия
Коммерческая
Кёрёшхедь, Венгрия
70 м²
€ 142,302
Коммерческаяв Balatonmariafuerdo, Венгрия
Коммерческая
Balatonmariafuerdo, Венгрия
511 м²
€ 798,586
Коммерческаяв Шиофок, Венгрия
Коммерческая
Шиофок, Венгрия
1 000 м²
€ 934,799
Коммерческаяв Шиофок, Венгрия
Коммерческая
Шиофок, Венгрия
390 м²
€ 961,508
Коммерческаяв Кёрёшхедь, Венгрия
Коммерческая
Кёрёшхедь, Венгрия
700 м²
€ 737,649
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Коммерческаяв Балатонсентдьёрдь, Венгрия
Коммерческая
Балатонсентдьёрдь, Венгрия
45 м²
€ 292,459
Коммерческая 21 ваннаяв Балатонсемеш, Венгрия
Коммерческая 21 ванная
Балатонсемеш, Венгрия
21 ванных комнат 600 м²
€ 1,653,259
Коммерческаяв Porrogszentpal, Венгрия
Коммерческая
Porrogszentpal, Венгрия
100 м²
€ 41,398
Коммерческаяв Szolad, Венгрия
Коммерческая
Szolad, Венгрия
480 м²
€ 1,183,803
Коммерческаяв Кёрёшхедь, Венгрия
Коммерческая
Кёрёшхедь, Венгрия
98 м²
€ 105,766
Коммерческаяв Somogytur, Венгрия
Коммерческая
Somogytur, Венгрия
350 м²
€ 227,023
Коммерческаяв Балатонглар, Венгрия
Коммерческая
Балатонглар, Венгрия
661 м²
€ 1,053,407
Коммерческаяв Кёрёшхедь, Венгрия
Коммерческая
Кёрёшхедь, Венгрия
650 м²
€ 527,760
Коммерческаяв Шиофок, Венгрия
Коммерческая
Шиофок, Венгрия
75 м²
€ 208,327
Коммерческаяв Somogytur, Венгрия
Коммерческая
Somogytur, Венгрия
4 055 м²
€ 26,441
Коммерческая 1 ваннаяв Kaposvari jaras, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Kaposvari jaras, Венгрия
1 ванных комнат 1 690 м²
€ 1,500,000
Коммерческаяв Balatonfenyves, Венгрия
Коммерческая
Balatonfenyves, Венгрия
430 м²
€ 691,751
Коммерческаяв Шиофок, Венгрия
Коммерческая
Шиофок, Венгрия
1 100 м²
€ 934,799
Коммерческаяв Libickozma, Венгрия
Коммерческая
Libickozma, Венгрия
1 100 м²
€ 580,826
Коммерческая 10 ванныхв Шиофок, Венгрия
Коммерческая 10 ванных
Шиофок, Венгрия
10 ванных комнат 468 м²
€ 1,172,505
Коммерческаяв Шиофок, Венгрия
Коммерческая
Шиофок, Венгрия
1 084 м²
€ 1,468,970
Коммерческаяв Шиофок, Венгрия
Коммерческая
Шиофок, Венгрия
320 м²
€ 153,127
Инвестиционнаяв Balatonfenyves, Венгрия
Инвестиционная
Balatonfenyves, Венгрия
440 м²
€ 1,041,634
Коммерческаяв Кёрёшхедь, Венгрия
Коммерческая
Кёрёшхедь, Венгрия
604 м²
€ 641,005
Коммерческая 1 ваннаяв Кёрёшхедь, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Кёрёшхедь, Венгрия
1 ванных комнат 6 000 м²
€ 300,000
Коммерческая 1 ваннаяв Чурго, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Чурго, Венгрия
1 ванных комнат 155 м²
€ 100,000
Коммерческая 1 ваннаяв Balatonlelle, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Balatonlelle, Венгрия
1 ванных комнат 470 м²
€ 1,188,053

Параметры недвижимости в медье Шомодь, Венгрия

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