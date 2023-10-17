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Коммерческая недвижимость в медье Пешт, Венгрия

Dunakeszi jaras
14
Budakeszi jaras
13
Pilisvoeroesvari jaras
13
Cegledi jaras
12
Vaci jaras
12
Вац
10
Сигетсентмиклош
10
Szentendrei jaras
9
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149 объектов найдено
Коммерческая в Сигетсентмиклош, Венгрия
Коммерческая
Сигетсентмиклош, Венгрия
Площадь 360 м²
€1,16 млн
Коммерческая в Илле, Венгрия
Коммерческая
Илле, Венгрия
Площадь 50 000 м²
€1,33 млн
Коммерческая в Тёрёкбалинт, Венгрия
Коммерческая
Тёрёкбалинт, Венгрия
Площадь 330 м²
€820,148
Коммерческая в Тёрёкбалинт, Венгрия
Коммерческая
Тёрёкбалинт, Венгрия
Площадь 182 м²
€307,395
Коммерческая 12 ванных в Эрд, Венгрия
Коммерческая 12 ванных
Эрд, Венгрия
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 580 м²
3-storey, NEW BUILT apartment building with 6-10 apartments for sale, 580 sqm floor area + t…
€1,14 млн
Коммерческая в Киштарча, Венгрия
Коммерческая
Киштарча, Венгрия
Площадь 1 350 м²
€1,04 млн
Коммерческая в Киштарча, Венгрия
Коммерческая
Киштарча, Венгрия
Площадь 475 м²
€732,651
Коммерческая в Шоймар, Венгрия
Коммерческая
Шоймар, Венгрия
Площадь 500 м²
€910,136
Коммерческая в Дунакеси, Венгрия
Коммерческая
Дунакеси, Венгрия
Площадь 972 м²
€1,000,000
Коммерческая в Сокойя, Венгрия
Коммерческая
Сокойя, Венгрия
Площадь 580 м²
€1,26 млн
Инвестиционная в Veresegyhaz, Венгрия
Инвестиционная
Veresegyhaz, Венгрия
Площадь 200 м²
€228,175
Коммерческая в Асод, Венгрия
Коммерческая
Асод, Венгрия
Площадь 129 м²
€115,369
Коммерческая в Гёд, Венгрия
Коммерческая
Гёд, Венгрия
Площадь 44 м²
€43,445
Коммерческая в Сигетсентмиклош, Венгрия
Коммерческая
Сигетсентмиклош, Венгрия
Площадь 322 м²
€308,228
Коммерческая в Дансентмиклош, Венгрия
Коммерческая
Дансентмиклош, Венгрия
Площадь 600 м²
€642,677
Коммерческая в Эрд, Венгрия
Коммерческая
Эрд, Венгрия
Площадь 220 м²
€167,096
Коммерческая в Киштарча, Венгрия
Коммерческая
Киштарча, Венгрия
Площадь 2 611 м²
Продается в Надьтарче (Nagytárcsa), на перекрестке автомагистрали M0, легкодоступное место, …
€3,75 млн
Коммерческая в Тёкёль, Венгрия
Коммерческая
Тёкёль, Венгрия
Площадь 250 м²
€758,358
Коммерческая в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Коммерческая
Пилишвёрёшвар, Венгрия
Площадь 180 м²
€215,682
Коммерческая в Будаэрш, Венгрия
Коммерческая
Будаэрш, Венгрия
Площадь 821 м²
€2,57 млн
Коммерческая в Цеглед, Венгрия
Коммерческая
Цеглед, Венгрия
Площадь 10 577 м²
€1,04 млн
Коммерческая в Ujszilvas, Венгрия
Коммерческая
Ujszilvas, Венгрия
Площадь 395 м²
€82,263
Коммерческая в Veresegyhaz, Венгрия
Коммерческая
Veresegyhaz, Венгрия
Площадь 375 м²
Если у вас есть план, но нет места для него, сейчас есть много возможностей для различных ин…
€1,41 млн
Коммерческая в Вац, Венгрия
Коммерческая
Вац, Венгрия
Площадь 662 м²
€642,420
Коммерческая в Киштарча, Венгрия
Коммерческая
Киштарча, Венгрия
Площадь 272 м²
€383,035
Коммерческая в Киштарча, Венгрия
Коммерческая
Киштарча, Венгрия
Площадь 827 м²
Продажа: Промышленное здание с большим диском, построенное в 2015 году, со стальным каркасом…
€1,41 млн
Коммерческая в Дьёмрё, Венгрия
Коммерческая
Дьёмрё, Венгрия
Площадь 34 м²
€66,581
Коммерческая в Пилишсенткерест, Венгрия
Коммерческая
Пилишсенткерест, Венгрия
Площадь 928 м²
€1,67 млн
Инвестиционная в Вац, Венгрия
Инвестиционная
Вац, Венгрия
Площадь 266 м²
€273,369
Инвестиционная в Вац, Венгрия
Инвестиционная
Вац, Венгрия
Площадь 266 м²
€273,369

Типы недвижимости в медье Пешт

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