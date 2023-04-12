Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Гостиницы, отели

Купить отель в Венгрии

коммерческая недвижимость
1392
рестораны
1
офисы
85
доходные дома
1
инвестиционная недвижимость
50
Отель В архив
Очистить
4 объекта найдено
Отельв Будапешт, Венгрия
Отель
Будапешт, Венгрия
120 м²
€ 531,000
Не далеко от моста Маргит, в шикарном историческом доме с лифтом, квартира на 3 этаже с пано…
Отельв Miskolci jaras, Венгрия
Отель
Miskolci jaras, Венгрия
860 м²
€ 1,100,000
На продажу выст…
Отельв Хевиз, Венгрия
Отель
Хевиз, Венгрия
Количество этажей 3
€ 455,000
На одной из самых красивых панорамных улиц Хевиза продается трехэтажный семейный дом, подход…
Отельв Инарч, Венгрия
Отель
Инарч, Венгрия
2 437 м²
€ 5,500,000
Этот объект представляет собой виноградники площадью примерно 10 гектаров, на которых выраба…

Регионы с недвижимостью на продажу

в Южный Альфёльд
в Debreceni jaras
в Дебрецен
в Keszthelyi jaras
в Nyiregyhazi jaras
в Ньиредьхаза
в Pecsi jaras
в Печ
в Kecskemeti jaras
в Zalaegerszegi jaras
в Кечкемет
в Siofoki jaras
в Tapolcai jaras
в Хевиз
в Gyori jaras
в Balatonfueredi jaras
в Soproni jaras
в Dabasi jaras
в Залаэгерсег
в Дьёр

Параметры недвижимости в Венгрии

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти