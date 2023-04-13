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  4. медье Хайду-Бихар

Купить коммерческую недвижимость в медье Хайду-Бихар, Венгрия

Debreceni jaras
47
Дебрецен
47
Hajduszoboszloi jaras
11
Хайдусобосло
10
Berettyoujfalui jaras
4
Derecskei jaras
3
Nyiradonyi jaras
3
Бихаркерестеш
3
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77 объектов найдено
Коммерческаяв Мадьяркоморог, Венгрия
Коммерческая
Мадьяркоморог, Венгрия
47 м²
€ 9,348
Коммерческаяв Debreceni jaras, Венгрия
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
169 м²
€ 261,372
Коммерческаяв Хайдусобосло, Венгрия
Коммерческая
Хайдусобосло, Венгрия
108 м²
€ 65,977
Коммерческаяв Теглаш, Венгрия
Коммерческая
Теглаш, Венгрия
1 194 м²
€ 560,880
Коммерческаяв Debreceni jaras, Венгрия
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
12 м²
€ 16,633
Инвестиционнаяв Debreceni jaras, Венгрия
Инвестиционная
Debreceni jaras, Венгрия
850 м²
€ 580,826
Инвестиционнаяв Debreceni jaras, Венгрия
Инвестиционная
Debreceni jaras, Венгрия
1 660 м²
€ 1,056,047
Инвестиционнаяв Debreceni jaras, Венгрия
Инвестиционная
Debreceni jaras, Венгрия
2 044 м²
€ 611,626
Коммерческаяв Debreceni jaras, Венгрия
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
280 м²
€ 264,012
Коммерческаяв Хайдусоват, Венгрия
Коммерческая
Хайдусоват, Венгрия
60 м²
€ 31,783
Коммерческаяв Debreceni jaras, Венгрия
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
280 м²
€ 598,272
Коммерческаяв Хайдусобосло, Венгрия
Коммерческая
Хайдусобосло, Венгрия
498 м²
€ 614,297
Коммерческаяв Багамер, Венгрия
Коммерческая
Багамер, Венгрия
950 м²
€ 120,188
Коммерческаяв Фьюлёп, Венгрия
Коммерческая
Фьюлёп, Венгрия
830 м²
€ 263,748
Коммерческаяв Бихаркерестеш, Венгрия
Коммерческая
Бихаркерестеш, Венгрия
162 м²
€ 72,647
Коммерческаяв Debreceni jaras, Венгрия
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
200 м²
€ 1,161,652
Инвестиционная 8 ванныхв Хайдубёсёрмень, Венгрия
Инвестиционная 8 ванных
Хайдубёсёрмень, Венгрия
8 ванных комнат 715 м²
€ 710,192
Коммерческаяв Шаранд, Венгрия
Коммерческая
Шаранд, Венгрия
320 м²
€ 560,880
Коммерческаяв Hortobagy, Венгрия
Коммерческая
Hortobagy, Венгрия
500 м²
€ 340,575
Коммерческаяв Debreceni jaras, Венгрия
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
65 м²
€ 179,528
Коммерческаяв Хайдусобосло, Венгрия
Коммерческая
Хайдусобосло, Венгрия
760 м²
€ 356,416
Коммерческаяв Хайдунанаш, Венгрия
Коммерческая
Хайдунанаш, Венгрия
210 м²
€ 267,086
Коммерческаяв Пюшпёкладань, Венгрия
Коммерческая
Пюшпёкладань, Венгрия
52 м²
€ 31,783
Коммерческаяв Debreceni jaras, Венгрия
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
115 м²
€ 131,742
Коммерческаяв Debreceni jaras, Венгрия
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
934 м²
€ 1,736,056
Коммерческаяв Debreceni jaras, Венгрия
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
400 м²
€ 393,378
Коммерческаяв Debreceni jaras, Венгрия
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
300 м²
€ 1,335,428
Коммерческаяв Хайдусобосло, Венгрия
Коммерческая
Хайдусобосло, Венгрия
784 м²
€ 934,799
Коммерческаяв Хайдусобосло, Венгрия
Коммерческая
Хайдусобосло, Венгрия
505 м²
€ 478,270
Коммерческаяв Хайдусобосло, Венгрия
Коммерческая
Хайдусобосло, Венгрия
378 м²
€ 359,203

Параметры недвижимости в медье Хайду-Бихар, Венгрия

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