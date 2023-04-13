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Realting.com
Венгрия
Северный Альфёльд
медье Хайду-Бихар
Купить коммерческую недвижимость в медье Хайду-Бихар, Венгрия
Debreceni jaras
47
Дебрецен
47
Hajduszoboszloi jaras
11
Хайдусобосло
10
Berettyoujfalui jaras
4
Derecskei jaras
3
Nyiradonyi jaras
3
Бихаркерестеш
3
Balmazujvarosi jaras
2
Hajduboeszoermenyi jaras
2
Hajduhadhazi jaras
2
Hajdunanasi jaras
2
Теглаш
2
Хайдубёсёрмень
2
Хайдунанаш
2
Letavertes
1
Puespoekladanyi jaras
1
Пюшпёкладань
1
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77 объектов найдено
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Коммерческая
Мадьяркоморог, Венгрия
47 м²
€ 9,348
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
169 м²
€ 261,372
Коммерческая
Хайдусобосло, Венгрия
108 м²
€ 65,977
Коммерческая
Теглаш, Венгрия
1 194 м²
€ 560,880
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
12 м²
€ 16,633
Инвестиционная
Debreceni jaras, Венгрия
850 м²
€ 580,826
Инвестиционная
Debreceni jaras, Венгрия
1 660 м²
€ 1,056,047
Инвестиционная
Debreceni jaras, Венгрия
2 044 м²
€ 611,626
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
280 м²
€ 264,012
Коммерческая
Хайдусоват, Венгрия
60 м²
€ 31,783
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
280 м²
€ 598,272
Коммерческая
Хайдусобосло, Венгрия
498 м²
€ 614,297
Коммерческая
Багамер, Венгрия
950 м²
€ 120,188
Коммерческая
Фьюлёп, Венгрия
830 м²
€ 263,748
Коммерческая
Бихаркерестеш, Венгрия
162 м²
€ 72,647
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
200 м²
€ 1,161,652
Инвестиционная 8 ванных
Хайдубёсёрмень, Венгрия
8 ванных комнат
715 м²
€ 710,192
Коммерческая
Шаранд, Венгрия
320 м²
€ 560,880
Коммерческая
Hortobagy, Венгрия
500 м²
€ 340,575
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
65 м²
€ 179,528
Коммерческая
Хайдусобосло, Венгрия
760 м²
€ 356,416
Коммерческая
Хайдунанаш, Венгрия
210 м²
€ 267,086
Коммерческая
Пюшпёкладань, Венгрия
52 м²
€ 31,783
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
115 м²
€ 131,742
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
934 м²
€ 1,736,056
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
400 м²
€ 393,378
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
300 м²
€ 1,335,428
Коммерческая
Хайдусобосло, Венгрия
784 м²
€ 934,799
Коммерческая
Хайдусобосло, Венгрия
505 м²
€ 478,270
Коммерческая
Хайдусобосло, Венгрия
378 м²
€ 359,203
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Параметры недвижимости в медье Хайду-Бихар, Венгрия
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