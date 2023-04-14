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Купить коммерческую недвижимость в Gyori jaras, Венгрия

Дьёр
17
19 объектов найдено
Коммерческаяв Gyori jaras, Венгрия
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
52 м²
€ 120,188
Коммерческаяв Gyori jaras, Венгрия
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
650 м²
€ 587,588
Коммерческаяв Gyori jaras, Венгрия
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
250 м²
€ 707,777
Коммерческаяв Gyori jaras, Венгрия
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
210 м²
€ 243,048
Коммерческаяв Gyori jaras, Венгрия
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
22 м²
€ 34,721
Коммерческаяв Gyori jaras, Венгрия
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
1 000 м²
€ 507,462
Коммерческаяв Gyori jaras, Венгрия
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
220 м²
€ 146,897
Коммерческая 1 ваннаяв Gyori jaras, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Gyori jaras, Венгрия
1 ванных комнат 21 370 м²
€ 3,605,654
Коммерческаяв Gyori jaras, Венгрия
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
275 м²
€ 440,424
Коммерческаяв Gyori jaras, Венгрия
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
400 м²
€ 512,804
Коммерческаяв Bony, Венгрия
Коммерческая
Bony, Венгрия
6 970 м²
€ 253,731
Коммерческаяв Gyori jaras, Венгрия
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
750 м²
€ 440,691
Коммерческаяв Gyori jaras, Венгрия
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
110 м²
€ 120,188
Коммерческаяв Gyori jaras, Венгрия
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
35 м²
€ 21,901
Коммерческаяв Gyori jaras, Венгрия
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
3 300 м²
€ 1,068,342
Коммерческаяв Gyori jaras, Венгрия
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
500 м²
€ 411,312
Коммерческаяв Gyori jaras, Венгрия
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
1 000 м²
€ 527,079
Мы предлагаем отличную возможность для инвесторов . Первый и верхний этажи, площадь 1000 м2…
Коммерческаяв Gyori jaras, Венгрия
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
353 м²
€ 110,208
ПРОХЛАДНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ! Я предлагаю семейный дом на острове Дьёр для sale.under дом полный …
Коммерческаяв Abda, Венгрия
Коммерческая
Abda, Венгрия
200 м²
€ 84,952
В прямой области Дьёр, на Абде, часто посещаемое место, где это транзит трафик значительный…

Параметры недвижимости в Gyori jaras, Венгрия

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