Венгрия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Венгрии
Новые дома в Венгрии
Все новостройки в Венгрии
2
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Венгрии
Жилая
Квартира в Венгрии
Дом в Венгрии
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Венгрии
Элитная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Венгрии
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Венгрии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Дьёр-Мошон-Шопрон
Gyori jaras
Купить коммерческую недвижимость в Gyori jaras, Венгрия
Дьёр
17
Очистить
19 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
52 м²
€ 120,188
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
650 м²
€ 587,588
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
250 м²
€ 707,777
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
210 м²
€ 243,048
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
22 м²
€ 34,721
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
1 000 м²
€ 507,462
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
220 м²
€ 146,897
Коммерческая 1 ванная
Gyori jaras, Венгрия
1 ванных комнат
21 370 м²
€ 3,605,654
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
275 м²
€ 440,424
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
400 м²
€ 512,804
Коммерческая
Bony, Венгрия
6 970 м²
€ 253,731
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
750 м²
€ 440,691
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
110 м²
€ 120,188
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
35 м²
€ 21,901
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
3 300 м²
€ 1,068,342
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
500 м²
€ 411,312
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
1 000 м²
€ 527,079
Мы предлагаем отличную возможность для инвесторов . Первый и верхний этажи, площадь 1000 м2…
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
353 м²
€ 110,208
ПРОХЛАДНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ! Я предлагаю семейный дом на острове Дьёр для sale.under дом полный …
Коммерческая
Abda, Венгрия
200 м²
€ 84,952
В прямой области Дьёр, на Абде, часто посещаемое место, где это транзит трафик значительный…
Параметры недвижимости в Gyori jaras, Венгрия
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты