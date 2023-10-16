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Realting.com
Коммерческая
Венгрия
медье Баранья
Коммерческая недвижимость в медье Баранья, Венгрия
Pecsi jaras
35
Печ
32
Шиклошский яраш
5
Komloi jaras
4
Комло
4
Шиклош
3
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49 объектов найдено
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Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
32 м²
€39,967
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Инвестиционная
Комло, Венгрия
908 м²
€644,634
Рекомендовать
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
78 м²
€167,126
Рекомендовать
Коммерческая
Виллань, Венгрия
215 м²
€825,132
Рекомендовать
Коммерческая
Шиклош, Венгрия
114 м²
€150,437
Рекомендовать
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
45 м²
€69,432
Рекомендовать
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
18 м²
€38,574
Рекомендовать
Коммерческая
Мохач, Венгрия
15 м²
€30,859
Рекомендовать
Коммерческая
Шиклош, Венгрия
388 м²
€255,275
Рекомендовать
Коммерческая
Шелье, Венгрия
656 м²
€228,870
Рекомендовать
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
24 м²
€0
Рекомендовать
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
42 м²
€89,991
Рекомендовать
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
58 м²
€159,437
Рекомендовать
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
33 м²
€43,809
Рекомендовать
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
13 м²
€15,445
Рекомендовать
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
120 м²
€275,500
Рекомендовать
Коммерческая
Кёвагосёллёш, Венгрия
1 300 м²
€256,564
Рекомендовать
Коммерческая
Kozarmisleny, Венгрия
840 м²
€1,40 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
200 м²
€205,726
Рекомендовать
Коммерческая
Харкань, Венгрия
350 м²
€167,605
Рекомендовать
Инвестиционная
Шиклош, Венгрия
44 921 м²
РАЗВИТИЕ SIKLÓS С ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОНЦЕПЦИЕЙ ( Может быть изменен по любому другому запросу …
€2,29 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
2 000 м²
€348,102
Рекомендовать
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
215 м²
€38,678
Рекомендовать
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
63 м²
€24,430
Рекомендовать
Коммерческая
Комло, Венгрия
78 м²
€43,062
Рекомендовать
Инвестиционная
Mindszentgodisa, Венгрия
350 м²
€59,306
Рекомендовать
Коммерческая
Дунасекчё, Венгрия
430 м²
€540,030
Рекомендовать
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
63 м²
€34,691
Рекомендовать
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
200 м²
€141,411
Рекомендовать
Коммерческая 1 ванная
Pecsi jaras, Венгрия
1
311 м²
€622,600
Рекомендовать
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