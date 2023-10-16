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Коммерческая недвижимость в медье Баранья, Венгрия

Pecsi jaras
35
Печ
32
Шиклошский яраш
5
Komloi jaras
4
Комло
4
Шиклош
3
49 объектов найдено
Коммерческая в Pecsi jaras, Венгрия
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 32 м²
€39,967
Инвестиционная в Комло, Венгрия
Инвестиционная
Комло, Венгрия
Площадь 908 м²
€644,634
Коммерческая в Pecsi jaras, Венгрия
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 78 м²
€167,126
Коммерческая в Виллань, Венгрия
Коммерческая
Виллань, Венгрия
Площадь 215 м²
€825,132
Коммерческая в Шиклош, Венгрия
Коммерческая
Шиклош, Венгрия
Площадь 114 м²
€150,437
Коммерческая в Pecsi jaras, Венгрия
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 45 м²
€69,432
Коммерческая в Pecsi jaras, Венгрия
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 18 м²
€38,574
Коммерческая в Мохач, Венгрия
Коммерческая
Мохач, Венгрия
Площадь 15 м²
€30,859
Коммерческая в Шиклош, Венгрия
Коммерческая
Шиклош, Венгрия
Площадь 388 м²
€255,275
Коммерческая в Шелье, Венгрия
Коммерческая
Шелье, Венгрия
Площадь 656 м²
€228,870
Коммерческая в Pecsi jaras, Венгрия
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 24 м²
€0
Коммерческая в Pecsi jaras, Венгрия
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 42 м²
€89,991
Коммерческая в Pecsi jaras, Венгрия
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 58 м²
€159,437
Коммерческая в Pecsi jaras, Венгрия
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 33 м²
€43,809
Коммерческая в Pecsi jaras, Венгрия
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 13 м²
€15,445
Коммерческая в Pecsi jaras, Венгрия
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 120 м²
€275,500
Коммерческая в Кёвагосёллёш, Венгрия
Коммерческая
Кёвагосёллёш, Венгрия
Площадь 1 300 м²
€256,564
Коммерческая в Kozarmisleny, Венгрия
Коммерческая
Kozarmisleny, Венгрия
Площадь 840 м²
€1,40 млн
Коммерческая в Pecsi jaras, Венгрия
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 200 м²
€205,726
Коммерческая в Харкань, Венгрия
Коммерческая
Харкань, Венгрия
Площадь 350 м²
€167,605
Инвестиционная в Шиклош, Венгрия
Инвестиционная
Шиклош, Венгрия
Площадь 44 921 м²
РАЗВИТИЕ SIKLÓS С ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОНЦЕПЦИЕЙ ( Может быть изменен по любому другому запросу …
€2,29 млн
Коммерческая в Pecsi jaras, Венгрия
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 2 000 м²
€348,102
Коммерческая в Pecsi jaras, Венгрия
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 215 м²
€38,678
Коммерческая в Pecsi jaras, Венгрия
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 63 м²
€24,430
Коммерческая в Комло, Венгрия
Коммерческая
Комло, Венгрия
Площадь 78 м²
€43,062
Инвестиционная в Mindszentgodisa, Венгрия
Инвестиционная
Mindszentgodisa, Венгрия
Площадь 350 м²
€59,306
Коммерческая в Дунасекчё, Венгрия
Коммерческая
Дунасекчё, Венгрия
Площадь 430 м²
€540,030
Коммерческая в Pecsi jaras, Венгрия
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 63 м²
€34,691
Коммерческая в Pecsi jaras, Венгрия
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 200 м²
€141,411
Коммерческая 1 ванная в Pecsi jaras, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Pecsi jaras, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 311 м²
€622,600

Типы недвижимости в медье Баранья

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