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Коммерческая недвижимость в Торнио, Финляндия

офисы
3
3 объекта найдено
Офис в Торнио, Финляндия
Офис
Торнио, Финляндия
Площадь 426 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€350,000
Офис в Торнио, Финляндия
Офис
Торнио, Финляндия
Площадь 1 150 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€750,000
Офис в Торнио, Финляндия
Офис
Торнио, Финляндия
Площадь 143 м²
Этаж 2/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€80,000
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