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Коммерческая недвижимость в Ньюфаундленд и Лабрадор, Канада

1 объект найдено
Коммерческая 4 ванных с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Carbonear, Канада
Коммерческая 4 ванных с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Carbonear, Канада
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 929 м²
Количество этажей 3
Вся собственность и магазин продаются вместе. & Ldquo; Каменный кувшин & Rdquo; В собственно…
€4,59 млн
в месяц
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