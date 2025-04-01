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Виллы с гаражом в Хасковская область, Болгария

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1 объект найдено
Вилла 6 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Свиленград, Болгария
Вилла 6 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Свиленград, Болгария
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 950 м²
Количество этажей 2
Массивный дом с четырьмя спальнями в деревне недалеко от Харманли и Свиленграда. Дом полност…
$48,064
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Параметры недвижимости в Хасковская область, Болгария

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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