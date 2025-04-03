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Коммерческая недвижимость в Требине, Босния и Герцеговина

1 объект найдено
ПРОДАЕТСЯ БИЗНЕС, СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ, БОСНИЯ в Требине, Босния и Герцеговина
ПРОДАЕТСЯ БИЗНЕС, СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ, БОСНИЯ
Требине, Босния и Герцеговина
Площадь 1 500 000 м²
Готовый проект с разрешением на строительство от государства Босния и Герцеговина на строите…
$18,65 млн
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