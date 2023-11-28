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Жильё в Брюгге, Бельгия

дома
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6 объектов найдено
Дом в Брюгге, Бельгия
Дом
Брюгге, Бельгия
Площадь 596 м²
Бельгия Брюгге Уютный дом с камином в Брюгге Жилая площадь дома : 193 м2 Общая площадь дома…
€429,000
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Дом с подвалом в Брюгге, Бельгия
Дом с подвалом
Брюгге, Бельгия
Площадь 598 м²
Бельгия Брюгге Дом с камином с Брюгге Месторасположение дома  очень хорошее: рядо…
€379,000
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Вилла с подвалом в Брюгге, Бельгия
Вилла с подвалом
Брюгге, Бельгия
Площадь 257 м²
Бельгия Брюгге Красивая вилла с зимним садом Жилая площадь виллы: 257 м2 Общая площадь 684 …
€637,000
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Дом в Брюгге, Бельгия
Дом
Брюгге, Бельгия
Площадь 114 м²
Бельгия Брюгге Новый дом с мансардой в Брюгге Год постройки:  2004 Расстояние: д…
€345,000
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Дом с террасой в Брюгге, Бельгия
Дом с террасой
Брюгге, Бельгия
Площадь 832 м²
Бельгия Брюгге Одноэтажный дом с террасой  в Брюгге Год постройки:  196…
€299,000
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Вилла с подвалом, с сауной в Брюгге, Бельгия
Вилла с подвалом, с сауной
Брюгге, Бельгия
Площадь 325 м²
Бельгия Брюгге Вилла с красивым огромным  садом   Жилая площадь виллы:…
€1,63 млн
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Параметры недвижимости в Брюгге, Бельгия

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