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Магазины в Лесном, Беларусь

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Магазин 21 м² в Лесной, Беларусь
Магазин 21 м²
Лесной, Беларусь
Площадь 21 м²
Этаж 1/5
Продается коммерческое помещение в Боровлянах!   Адрес: агрогородок Лесной, ул. Мирная, 1 (М…
$45,000
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