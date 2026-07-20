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Дома с гаражом в Грабовском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Дом в Грабовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Грабовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 76 м²
Продаётся уютный садовый дом с мансардой и баней в кооперативе «Гомий» Гомельского района. О…
$8,667
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Параметры недвижимости в Грабовском сельском Совете, Беларусь

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