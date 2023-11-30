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Квартиры-студии в Манама, Бахрейн

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1 объект найдено
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Манама, Бахрейн
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Манама, Бахрейн
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
A distinctive investment opportunity in the Kingdom of Bahrain, for sale and rent, new apart…
€104,711
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Параметры недвижимости в Манама, Бахрейн

с видом на море
недорогая
элитная
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