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Квартиры в Манама, Бахрейн

однокомнатные
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6 объектов найдено
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Манама, Бахрейн
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Манама, Бахрейн
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
 investment opportunity never to be missed For sale an elegant apartment in a privileged …
€110,300
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Манама, Бахрейн
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Манама, Бахрейн
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
For sale an elegant apartment in a prime location   opposite City Center Mall - Seef Dist…
€300,000
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Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Манама, Бахрейн
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Манама, Бахрейн
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
  Amazing investment opportunity!!! For sale rented apartment in a prime location in Juff…
€84,070
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Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Манама, Бахрейн
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Манама, Бахрейн
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
A very attractive offer for a two-bedroom rental apartment.    For sale an elegant apartm…
€188,000
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Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Манама, Бахрейн
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Манама, Бахрейн
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
For sale luxury apartment in a prime location in Aljuffair   The apartment area is 69.4 s…
€109,000
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Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Манама, Бахрейн
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Манама, Бахрейн
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
A distinctive investment opportunity in the Kingdom of Bahrain, for sale and rent, new apart…
€104,711
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Параметры недвижимости в Манама, Бахрейн

с видом на море
недорогая
элитная
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