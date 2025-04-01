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Квартиры с гаражом в Столичная провинция, Бахрейн

Манама
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3 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Манама, Бахрейн
Квартира 2 спальни
Манама, Бахрейн
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
A very attractive offer for a two-bedroom rental apartment.    For sale an elegant apartmen…
$206,387
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Студия 1 спальня в Манама, Бахрейн
Студия 1 спальня
Манама, Бахрейн
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
A distinctive investment opportunity in the Kingdom of Bahrain, for sale and rent, new apart…
$115,000
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Квартира 1 комната в Манама, Бахрейн
Квартира 1 комната
Манама, Бахрейн
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
For sale luxury apartment in a prime location in Aljuffair   The apartment area is 69.4 s…
$119,661
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