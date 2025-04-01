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Квартиры с видом на море в Бахрейн

Манама
6
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3 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Манама, Бахрейн
Квартира 1 спальня
Манама, Бахрейн
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
investment opportunity never to be missed For sale an elegant apartment in a privileged l…
$121,830
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Квартира 2 спальни в Манама, Бахрейн
Квартира 2 спальни
Манама, Бахрейн
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
For sale an elegant apartment in a prime location   opposite City Center Mall - Seef Distri…
$331,359
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Студия 1 спальня в Манама, Бахрейн
Студия 1 спальня
Манама, Бахрейн
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
A distinctive investment opportunity in the Kingdom of Bahrain, for sale and rent, new apart…
$115,000
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