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Виллы в Багамские острова

New Providence
3
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3 объекта найдено
Вилла в New Providence, Багамские острова
Вилла
New Providence, Багамские острова
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 052 м²
Райский остров олицетворяет современную элегантность. Этот двухэтажный дом с видом на поле д…
$8,30 млн
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Вилла в New Providence, Багамские острова
Вилла
New Providence, Багамские острова
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 3 804 м²
Один из венецианских дворцов с потрясающим видом на гавань Нассау! Разработанный всемирно из…
$13,78 млн
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Вилла в New Providence, Багамские острова
Вилла
New Providence, Багамские острова
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 1 607 м²
Единственный в своем роде современный шедевр, установленный на красиво приподнятой пляжной н…
$22,90 млн
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