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Виллы в New Providence, Багамские острова

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2 объекта найдено
Вилла в New Providence, Багамские острова
Вилла
New Providence, Багамские острова
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 3 804 м²
One of a kind Venetian style palace offering stunning views of Nassau Harbour! Designed by w…
$13,78 млн
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Вилла в New Providence, Багамские острова
Вилла
New Providence, Багамские острова
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 1 607 м²
A one-of-a-kind contemporary masterpiece set on a beautifully elevated beachfront property o…
$22,90 млн
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Параметры недвижимости в New Providence, Багамские острова

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов