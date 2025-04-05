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Кондо в Багамские острова

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1 объект найдено
Кондо в Exuma, Багамские острова
Кондо
Exuma, Багамские острова
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Количество этажей 2
Единственная вилла с одной спальней на Большом острове! Эта вилла с одной спальней на 2 этаж…
$599,000
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Рейтинг 4.9 / 5:
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