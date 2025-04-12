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Жильё в Армавирской области, Армения

2 объекта найдено
Особняк 4 комнаты в Мердзаван, Армения
Особняк 4 комнаты
Мердзаван, Армения
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 238 м²
Количество этажей 3
Продается трехэтажный особняк, на улице Масиси, муниципалитет Мердзаван, Армавирский марз, п…
$270,000
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Особняк 6 комнат в Паракар, Армения
Особняк 6 комнат
Паракар, Армения
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается многофункциональное помещение, на проспекте Адмирала Исакова, община Таиров, Армав…
$245,332
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