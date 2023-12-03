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Жильё в Росковец, Албания

1 объект найдено
Дом в Росковец, Албания
Дом
Росковец, Албания
Площадь 140 м²
Частная вилла, расположенная в Росковецком, городе и муниципалитете округа Фиер, на юге цент…
€179,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Росковец, Албания

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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