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Кафе и рестораны в Круя, Албания

Ресторан, кафе В архив
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1 объект найдено
Ресторан, кафе с мебелью, с бытовой техникой, с Онлайн-показ в Фуша-Круя, Албания
Ресторан, кафе с мебелью, с бытовой техникой, с Онлайн-показ
Фуша-Круя, Албания
Площадь 94 м²
Предлагаем вам купить помещение для бизнеса в Албании, город Тирана. Помещение расположено н…
€140,000
в месяц
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