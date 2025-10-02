  1. Realting.com
Verna Estate

Турция, Средиземноморский регион
;
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2024
На платформе
На платформе
3 месяца
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Веб-сайт
Веб-сайт
vernaestate.com/
Об агентстве
  • Добро пожаловать в наше агентство недвижимости в Анталии - Verna Estate, где ваша мечта о доме у моря становится реальностью!
  • Наша миссия заключается в предоставлении клиентам всесторонних и профессиональных услуг в сфере недвижимости, направленных на помощь в поиске и приобретении идеальных домов и инвестиционных объектов.
  • Мы понимаем, что покупка недвижимости — это один из самых значимых шагов в жизни, и поэтому стремимся к построению доверительных отношений с нашими клиентами. Наша команда опытных специалистов сопровождает вас на каждом этапе сделки, обеспечивая прозрачность, надежность и высокий уровень сервиса.
  • В нашем портфолио вы найдете широкий выбор объектов — от уютных квартир до роскошных вилл, отвечающих самым высоким стандартам.
  • Гражданство и ВНЖ (вид на жительство)

С нами вы не просто покупаете недвижимость в Анталии — вы открываете дверь в новую жизнь, полную солнечных дней и теплого моря.
Давайте вместе найдем ваш идеальный дом!

Услуги

Подбор недвижимости под запросы клиента
Правовая экспертиза и сопровождение сделок на всех этапах
Консультации по инвестициям: подбор объектов с высокой доходностью, программы получения гражданства, налоговое планирование
Консультации по вопросу получения гражданства через инвестиции в недвижимость
Продвижение и продажа объектов
Организация аренды жилья и коммерции
Послепродажное сопровождение и управление

 

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 18:56
(UTC+3:00, Europe/Istanbul)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
09:00 - 18:00
Воскресенье
Выходной
Наши агенты в Турции
Рената Онтюрк
Рената Онтюрк
