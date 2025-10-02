Verna Estate

С нами вы не просто покупаете недвижимость в Анталии — вы открываете дверь в новую жизнь, полную солнечных дней и теплого моря.
Давайте вместе найдем ваш идеальный дом!
Подбор недвижимости под запросы клиента
Правовая экспертиза и сопровождение сделок на всех этапах
Консультации по инвестициям: подбор объектов с высокой доходностью, программы получения гражданства, налоговое планирование
Консультации по вопросу получения гражданства через инвестиции в недвижимость
Продвижение и продажа объектов
Организация аренды жилья и коммерции
Послепродажное сопровождение и управление