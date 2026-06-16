  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. unigroup

unigroup

30 Pekini Avenue, Tbilisi, Georgia
;
Оставить заявку
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Языки общения
Русский
Наши агенты в Грузии
maka unigroup
maka unigroup
1 объект
ekaterina Kartozia
ekaterina Kartozia
Агентства рядом
MBG Group
Грузия, Тбилиси
Год основания компании 2012
Коммерческая недвижимость 20 Земельные участки 14
Компания «MBG Group» была основана в 2015 году. Она прошла долгий и трудный путь, чтобы занять достойное место в конкурентной среде и стать одним из самых успешных примеров. Компания постоянно обновляется, внимательно следит за рынком недвижимости, следит за законодательными новшествами в эт…
Оставить заявку
RECOM
Грузия, Батуми
Год основания компании 2019
Жилая недвижимость 500
Опытные специалисты нашей компании помогут Вам выбрать и приобрести недвижимость на условиях, которые устраивают в первую очередь Вас. Компания Recom удовлетворит Вашу потребность в безопасном и комфортном жилье. Наша миссия – сделать Ваш выбор оптимальным, используя приобретенный опыт…
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Языки общения
English, Русский
Geos
Грузия, Тбилиси
Жилая недвижимость 75 Коммерческая недвижимость 14 Долгосрочная аренда 155 Краткосрочная аренда 1 Земельные участки 22
Агентство недвижимости «GEOS» - это прибалтийская компания с опытом работы на европейском рынке. Мы защищая интересы клиента и уделяя максимум внимания его проблемам оказываем помощь при покупке, продаже и аренде жилой недвижимости. Работаем со всем спектром компаний на рынках новостроек и г…
Оставить заявку
Basidon
Грузия, Батуми
Год основания компании 2006
Жилая недвижимость 4
Cтаж работы более 15 лет, консультации и полный пакет услуг по недвижимости.
Оставить заявку
PRO Silver
Geo Estate
Грузия, Тбилиси
Год основания компании 2018
Новостройки 86 Жилая недвижимость 657 Коммерческая недвижимость 4 Долгосрочная аренда 28
Geo Estate – международное агентство инвестиционной недвижимости с 2018 года. Мы специализируемся на перспективных рынках Грузии (Тбилиси, Батуми), ОАЭ, Бали и Пхукета, помогая клиентам выгодно инвестировать в зарубежную недвижимость и решать миграционные вопросы.  Наша цель – сделать инв…
Оставить заявку
Назад Оставить заявку
Realting.com
Перейти