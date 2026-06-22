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Trustmont Capital

Великобритания, Большой Лондон
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2022
На платформе
На платформе
2 года 4 месяца
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Время работы
Закрыто сейчас
Об агентстве

Инвестиции в недвижимость с акцентом на безопасность, продуманную стратегию и доходность до 12% годовых

Мы отбираем международные инвестиционные проекты, которые приносят доход - сегодня и в долгосрочной перспективе.

Услуги

Наш подход:

- Объективность с учетом целей инвестора

- Подбор под конкретные цели и бюджет
  Финансовая аналитика проекта

- Глубокий анализ рынка и моделей дохода профессиональными аналитиками
  Юридическая безопасность сделки

- Полный юридический аудит
  Постинвестиционное сопровождение (аренда, управление)

- Организация аренды и контроль дохода
  План выхода / перепродажи

- Закладывается еще до инвестиции
  Цена для инвестора

- Такая же, как напрямую (платит застройщик)
    Доходность инвестора

- Рассчитывается по реальным сценариям

 

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