Trustmont Capital

Инвестиции в недвижимость с акцентом на безопасность, продуманную стратегию и доходность до 12% годовых
Мы отбираем международные инвестиционные проекты, которые приносят доход - сегодня и в долгосрочной перспективе.
Наш подход:
- Объективность с учетом целей инвестора
- Подбор под конкретные цели и бюджет
✓ Финансовая аналитика проекта
- Глубокий анализ рынка и моделей дохода профессиональными аналитиками
✓ Юридическая безопасность сделки
- Полный юридический аудит
✓ Постинвестиционное сопровождение (аренда, управление)
- Организация аренды и контроль дохода
✓ План выхода / перепродажи
- Закладывается еще до инвестиции
✓ Цена для инвестора
- Такая же, как напрямую (платит застройщик)
✓ Доходность инвестора
- Рассчитывается по реальным сценариям